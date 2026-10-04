Askerlik uygulamaları ülkeden ülkeye değişiyor. Bazı ülkelerde zorunlu askerlik yalnızca birkaç ay sürerken, bazı ülkelerde ise vatandaşlar uzun yıllar boyunca askerlik veya zorunlu hizmet yükümlülüğü altında kalabiliyor. Dünyadaki askerlik sistemleri incelendiğinde, hizmet süresi ve yükümlülük koşullarının büyük farklılıklar gösterdiği görülüyor.

DÜNYANIN EN UZUN ASKERLİK YAPAN ÜLKESİ

Dünyada askerlik süresinin en uzun olduğu ülke Kuzey Kore olarak öne çıkıyor. Ülkede erkekler yaklaşık 10 yıl, kadınlar ise yaklaşık 5-8 yıl boyunca zorunlu askerlik yapabiliyor.

DÜNYADA ASKERLİK SÜRELERİ

TÜRKİYE 6 ay

Bedelli askerlik uygulaması da belirli şartlarla devam ediyor.

AVUSTURYA 6 ay FİNLANDİYA 165, 255 veya 347 gün

Görev ve eğitim durumuna göre süre değişebiliyor.

TAYVAN 12 ay RUSYA 12 ay CEZAYİR 18 ay GÜNEY KORE 18-21 ay

Süre, kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.

ANGOLA Yaklaşık 24 ay SİNGAPUR Yaklaşık 24 ay İSRAİL Erkekler: Yaklaşık 32 ay Kadınlar: Yaklaşık 24 ay ERİTRE Resmi süre: 18 ay

Uygulamada: Hizmet süresi birçok kişi için belirsiz şekilde uzayabiliyor.

KUZEY KORE Erkekler: Yaklaşık 10 yıl Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl

(uygulamaya göre değişebiliyor)

ASKERLİK SÜRELERİ DEĞİŞEBİLİYOR

Not: Askerlik süreleri ülkelerin mevzuatına göre değişebildiği için güncel uygulamalar farklılık gösterebilir. Bazı ülkelerde kadınlar da zorunlu askerlik veya zorunlu hizmet kapsamında yer alabiliyor. Ayrıca bazı ülkelerde vicdani ret, alternatif kamu hizmeti veya gönüllü askerlik gibi farklı uygulamalar da bulunuyor.