Meclis gündemine gelecek olan "Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik askerlik ve emeklilik düzenlemelerini içeriyor. Yeni yasa paketi yasalaştığında, bulundukları ülkede silahaltına alınan gurbetçilerin Türkiye'de "asker kaçağı" durumuna düşmesi engellenecek.

ASKERLİK MUAFİYETİNİN ŞARTLARI VE KAPSAMI NELERDİR?

Düzenlemeyle birlikte, ikamet ettikleri ülkede zorunlu veya muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşları, Türkiye'deki zorunlu askerlik yükümlülüğünden tamamen muaf sayılabilecek. Söz konusu muafiyetin uygulanacağı ülkeleri ve katılım şartlarını belirleme yetkisi ise doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) devredilecek.

Mevcut sistemde dövizle askerlik imkanından yararlanmayan ve yaşadığı ülkede askerlik yapan kişilerin karşılaştığı yasal mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Yapılan planlamalara göre, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi beklenen bu düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 400 bin gurbetçinin faydalanması öngörülüyor.

GURBETÇİLERİN EMEKLİ MAAŞLARINDA HANGİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Hazırlanan torba yasa teklifinde askerlik muafiyetinin yanı sıra yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşları ilgilendiren ekonomik bir madde de yer alıyor. Mevcut mevzuata göre, yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli aylığı bağlanan gurbetçiler, ülkede sigortalı bir işe girdiklerinde emekli maaşları tamamen kesiliyordu.

Yeni kanun teklifiyle bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması ve sigortalı çalışmaya başlayan gurbetçilerin emekli aylıklarındaki kesintilere son verilmesi planlanıyor. Ekonomi ve savunma kurmaylarının üzerinde çalıştığı yasa paketi, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunulacak.