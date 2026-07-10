FENOMEN ŞEFİN AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Hem fenomen hem şef olan İdil Yazar bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yazar doğum gününde aşkını herkese duyurdu.
YAKLAŞIK 1 YILDIR AŞK YAŞIYORLAR
2017 yılında oğlu'nun babası Tolga Tatari'den boşanan İdil Yazar, daha sonra Ali Dağlı, Cem Telvi ve avukat Nail Gönenli ile yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde yer almıştı. Yazar'ın Nail Gönenli ile yaklaşık dokuz ay süren birlikteliği geçen yaz sona ermişti.
AŞKLARI DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI
Bülent Cankurt'un haberine göre; Aynı dönemde işletmeci Burak Beşer ile yeni bir ilişkiye başlayan İdil Yazar, aşkını bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Çift, bu kurallarını İdil Yazar'ın doğum gününde bozdu. 8 Temmuz'da yeni yaşını kutlayan Yazar, sosyal medya hesabından Burak Beşer ile birlikte çekilen ilk karelerini paylaştı.
Günün Trend Haberleri
Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, ünlü şefin mutluluğu da dikkat çekti. Böylece İdil Yazar, uzun süredir devam eden ilişkisini ilk kez sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmış oldu.
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