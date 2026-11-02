Oyuncu Meltem Akçöl'ün Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin sosyal medya paylaşımlarındaki benzerlikler ve Akçöl'ün bilekliğindeki bir harf, ilişki iddialarını güçlendiren detaylar olarak yorumlandı.

AYNI HIRKA DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Gossippasta adlı magazin sayfasının iddiasına göre, Meltem Akçöl'ün giydiği siyah-kırmızı renkli, üzerinde “A” harfi bulunan hırkanın aynısıyla Semih Kılıçsoy'un da paylaşım yapması dikkat çekti. Bu benzerlik, ikilinin birlikte olduğu yönündeki iddiaları güçlendiren bir işaret olarak değerlendirildi.





BİLEKLİĞİNDEKİ S HARFİ MERAK UYANDIRDI

Akçöl'ün bilekliğinde bulunan “S” harfi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir diğer ayrıntı oldu. Semih Kılıçsoy'un isminin baş harfiyle örtüşen bu detay, aşk iddialarına yeni bir yorum kattı.

İkiliden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları ise Meltem Akçöl ve Semih Kılıçsoy'u şimdiden birbirine yakıştırdı.