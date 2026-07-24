Derya Uluğ, nişanlısı Asil Gök'ün müzik kariyerindeki yeni adımına destek oldu. Prodüktör Asil Gök'ün ilk solo tekli çalışması "Noldu Böyle" için kamera karşısına geçen Uluğ, klipte sosyal medya fenomeni karakterine hayat verdi.

ASİL GÖK İLK SOLO ÇALIŞMASINI YAYINLADI

Prodüktörlük kariyeriyle tanınan Asil Gök, ilk solo şarkısı "Noldu Böyle" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözleri Sefo'ya ait olan çalışma, kısa sürede dikkat çekerken Gök'ün müzik kariyerindeki yeni dönemin de başlangıcı oldu.

DÜETLERİNDEN SONRA YENİ PROJE GELDİ

Asil Gök ile Derya Uluğ'un birlikte seslendirdiği "Yansıma" düeti, dinleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Gelen yoğun talebin ardından müzik çalışmalarına devam eden Gök, bu kez solo projesiyle sevenleriyle buluştu.

DERYA ULUĞ KLİPTE FENOMENİ CANLANDIRDI

Nişanlısının yeni projesine destek olmak isteyen Derya Uluğ, "Noldu Böyle" şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, klipte sosyal medya fenomeni rolünü üstlenerek farklı bir karakterle izleyici karşısına çıktı.

AŞKLARIYLA DA GÜNDEMDELER

Müzik dünyasında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Derya Uluğ ve Asil Gök, hem kariyerleri hem de ilişkileriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çiftin birlikte gerçekleştirdiği projeler müzikseverlerin ilgisini çekiyor.