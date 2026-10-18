Brezilya’da yaşayan 49 yaşındaki duvar ustası Edimar Martins, internette tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kadınla yüz yüze gelebilmek için hayatının en büyük macerasına atıldı.

Aşık olduğu kadın için 1900 kilometre fazla yol kateden adam, aslında bir yapay zekâ üretimi olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Süreç, Martins’in 2020 yılında sosyal medyada "Jéssica Oliveria" adıyla açılan bir hesaba rastlamasıyla başladı. Profildeki kadının gerçek olduğuna tam anlamıyla ikna olan talihsiz adam, aşkı uğruna radikal bir karar alarak elindeki tüm kişisel eşyalarını sattı.

Satıştan elde ettiği parayla Brezilya Maranhão eyaletinden Minas Gerais’in başkenti Belo Horizonte’ye gitmek üzere otobüs bileti aldı.

Hedefine ulaştığında ise acı gerçekle yüzleşti. Bölgedeki bir radyo istasyonuna giderek kadını sorması üzerine yetkililer kendisine böyle birinin olmadığını ve durumun bir dolandırıcılıktan ibaret olduğunu aktardı.

BELEDİYENİN SOSYAL HİZMETLERİNE SIĞINDI

Beş parasız kalan ve yalnızlıktan bunaldığı için bu yola başvurduğunu belirten Martins, belediyenin sosyal hizmet ekiplerine sığınmak zorunda kaldı. Ekiplerin desteğiyle memleketine dönen Martins, yaşadığı çaresizliği ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Olayın ardından TikTok’ta 300 bin takipçisi bulunan hesabın arkasındaki isim, yayınladığı bir videoyla karakterin tamamen yapay zekâ ile oluşturulduğunu açıklayarak profilin ticari etkileşim amacıyla kullanıldığını kabul etti.

Hesabı yöneten kişi, kimseden para talep etmediğini ve Edimar Martins ile doğrudan bir iletişime geçmediğini savunsa da, yaşanan durum dijital dünyanın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm bu yaşananlara rağmen umudunu kaybetmeyen Brezilyalı duvar ustası, Belo Horizonte’ye tekrar gidip hayatını birleştireceği gerçek birini bulmaya kararlı olduğunu ifade etti.