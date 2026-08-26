AKP iktidarında sorun yumağına dönüşen eğitim sistemi, bu kez öğretmenlere önlük dayatması ile gündemde. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin okulda mecburi olarak önlük giymesini yönelik genelge yayınladı.

21/b ile ihale yapıldı

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde de öğretmenlerin önlük giymelerini teşvik edeceğini açıklamıştı. Ardından önlük ihalesi düzenlendi. 9 Ekim 2023’te pazarlık usulüyle ihale yapıldı.

İhalede, yalnızca doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı ile savaş gibi olağanüstü durumlarda kullanılması öngörülen Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi uygulandı. Önlükler için toplam 279 milyon 949 bin 18 TL harcandı.

MEB, 2023 yılında 280 milyon TL harcayarak binlerce önlük almış ancak öğretmenler bu önlükleri kullanmamıştı. Üç yıldır dolapta askıda bekleyen ve güncel değeri 480 milyon lira olduğu tahmin edilen önlükler eskidi, bir bölümü de çöpe atıldı. Bakanlık şimdi yine aynı dayatmayı yapıyor, önlükler için yeni ihale yapılması da gündemde...

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Bakanlık kadrosunda 1 milyondan fazla öğretmen bulunuyor. İhale yapılırsa büyük bir meblağ harcanacak.

Yeni genel sonrası Bakan Yusuf Tekin tarafından önlük uygulamasının il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince takip edilmesi talimatı verildi. Önlük giymeyen öğretmenlere ceza verilmesi planlanıyor.

Eğitim sendikaları uygulamaya karşı çıkıyor

2023 yılında öğretmenlerin önlük giymesi ‘teşvik’ edilmişti. Sipariş edilen önlüklerin tasarımı ise hiç beğenilmemişti.

Bu yıl getirilen zorunluluğa sendikalar karşı çıkıyor. Aralarında Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen’in bulunduğu sendikalar uygulamaya karşı eylem kararı alırken; Mil Maarif-Sen ve TÖBSEN uygulamaya karşı çıkıyor.