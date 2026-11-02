Ordu’da ilçe ve beldeleri birbirine bağlayıp mesafeyi kısaltacak olan 3 karayolu, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamadı. 18 kilometrelik Kumru Korgan Yolu 26 yıldır, 16 kilometrelik Gölköy-Gürgentepe yolu 10 yıldır, 15 kilometrelik Kabadüz Çambaşı yolu da 15 yıldır bitmedi.

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM’deki açıklamasında “Vatandaş çile çekiyor, yollar bitmiyor” vurgusu yaparak şunları söyledi: “Yıllar geçiyor, yollar bitmiyor. Ordulu gençler birbirlerine ‘Aşkımız Ordu’nun yolları gibi olsun, hiç bitmesin’ diyor. Bitmeyen yollar fıkralara konu olmaya başladı. Kabadüz- Çambaşı yolu bitmedi. Burası turizm bölgesi kış turizmi de yapılıyor. 15 yıl oldu bitmedi. Kumru Korgan Yolu, 18 kilometre ama sadece 3 kilometresi yapıldı. Gölköy- Gürgentepe yolu da bir türlü bitmek bilmiyor.”

YAPIM BAŞLADI AMA...

Ordu’da 18 kilometrelik Kumru- Korgan yolu Ecevit- Bahçeli- Yılmaz koalisyon hükümeti döneminde 2000 yılında projelendirildi. Yolun yapımına başlandı ama geçen 26 yılda sadece 3 kilometresi tamamlandı. 16 kilometrelik Gölköy- Gürgentepe yolunun yapımı ise 10 yıl önce başladı ve halen bitmedi. Kabadüz- Çambaşı yolu ise 12 kilometre ve yapımı 15 yıldır sürmesine rağmen tamamlanamadı.