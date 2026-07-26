2024 yılında iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayıran Buse Terim, 2025'in Aralık ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yeni ilişkisini duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Terim, bu kez sevgilisi Batu ile nasıl tanıştıklarını ve ailesinin ilişkisine bakışını anlattı.

FESTİVALDE TANIŞTILAR

Özel hayatına ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Buse Terim, sevgilisiyle tanışma hikâyesini ilk kez paylaştı. Terim, "Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık" ifadelerini kullandı.

İLK GÖRDÜĞÜM AN...

İlk karşılaşma anını da anlatan Terim, "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Takipçilerinden gelen "Aileniz yeni ilişkiniz hakkında ne düşünüyor?" sorusunu da yanıtlayan Terim, ailesinin hayatındaki seçimlere her zaman saygı duyduğunu söyledi.

Terim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ailem her şeyden önce hayatıma, kararlarıma ve seçimlerime saygı duyuyor. Ben 36 yaşında, kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş bir kadınım. Bu yüzden yaptığım seçimlerin ve hayatımla ilgili verdiğim kararların sorumluluğu da bana ait. Hayatımda hiçbir şeyi ailemden saklamam, onlara yalan söylemem. Aramızdaki ilişkinin temelinde karşılıklı güven, saygı ve açık iletişim var."

Buse Terim, geçtiğimiz yıl sona eren evliliğinin ardından özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine hem günlük yaşamından hem de yeni ilişkisinden kesitler sunmaya devam ediyor.