Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in yeni sevgilisi belli oldu. Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ayrılığının ardından aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Deniz, müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile ilk kez objektiflere takıldı.

2025'TE AYRILMIŞTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Dilan Çiçek Deniz, yeni bir aşka yelken açtı.

Bir dönem yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşayan ve evlenecekleri yönünde haberlerle gündeme gelen Deniz, Eylül 2025’te ilişkisini noktalamıştı.

AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ayrılığın ardından oyuncunun yeni sevgilisinin müzisyen Birkan Nasuhoğlu olduğu ortaya çıktı. İkili, Nişantaşı’ndaki bir AVM’de mağazaları gezerken ilk kez birlikte görüntülendi.

YANAĞINDAN ÖPTÜ

Alışveriş sırasında keyifli halleriyle dikkat çeken çift, yürüyen merdivenlerde romantik anlar yaşadı. Kameraları fark eden Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu’nun neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Müzisyen Nasuhoğlu’nun sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’i yanağından öptüğü anlar objektiflere yansırken, ikilinin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği görüldü.