4 YILLIK AŞK ORUCUNU İLKAY İÇİN BOZDU
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, 4 yıllık yalnızlığının ardından yeni bir aşkla magazin gündemine gelmişti. Ünlü şarkıcının DJ İlkay Şencan ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, çift birlikte görüntülenmişti.
''TATLI BİR İLİŞKİ İÇİNDEYİM''
İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sağın, daha önce yaptığı açıklamada, “Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider” ifadelerini kullanmıştı.
3 AYLIK AŞK SONA ERDİ
Birlikte zaman geçiren ve bazı davetlere de katılan çiftin ilişkisinden kötü haber geldi. Edinilen bilgilere göre Simge Sağın ve İlkay Şencan, 3 aylık birlikteliklerini sonlandırdı.
TAKİPTEN ÇIKARDI
Ayrılığın ardından ikilinin sosyal medya hesaplarında da dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Eski sevgililerin birbirlerinin fotoğraflarını sildiği ve karşılıklı olarak takipten çıktığı görüldü.
Günün Trend Haberleri
Öte yandan Simge sevgilisini takip etmeyi bıraktıktan sonra yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.
TAKİPTEN ÇIKAR ÇIKMAZ BİKİNİLİ PAYLAŞIM
İlkay Şencan’ı takipten çıkaran Simge Sağın, ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kuaförünü etiketleyerek bikinili pozunu paylaşan ünlü şarkıcının bu hamlesi, takipçileri tarafından ayrılık sonrası mesaj olarak yorumlandı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.