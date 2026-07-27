AŞKLARI BODRUM'DA ORTAYA ÇIKTI
Oyuncu Aslı Turanlı, özel hayatıyla magazin gündemine geldi. İş insanı Taha Tatlıcı ile yeni bir ilişkiye başlayan Turanlı, Bodrum'da çıktığı tekne tatilinde sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Çiftin samimi halleri ve romantik anları, aşk iddialarını gözler önüne serdi.
ASLI TURANLI YENİ SEVGİLİSİYLE
Aslı Turanlı'nın iş insanı Taha Tatlıcı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. İkili, yaz tatili için tercih ettikleri Bodrum'da birlikte objektiflere takıldı.
TEKNE TATİLİNDE BAŞ BAŞA EĞLENDİLER
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tekne tatilinde görüntülenen çift, gün boyunca teknenin ön bölümünde güneşlenip sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, romantik anlar yaşamaktan da çekinmedi.
Bir ara birbirlerine sarılıp öpücükler paylaşan Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı'nın samimi görüntüleri, ilişkilerini ilk kez gözler önüne serdi.
Günün Trend Haberleri
Bodrum'da objektiflere yansıyan çiftin aşk tatili, magazin gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
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