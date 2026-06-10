''Uzak Şehir” dizisinde Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken'in, rol arkadaşı Alper Çankaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dizide Şahin Albora karakterini canlandıran Çankaya ile Güldiken'in bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı öğrenildi.

AŞKLARINI DUYURDULAR

Sezon finalinin ardından yoğun çalışma temposuna ara veren çift, tatil için yola çıktı. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Alper Çankaya'nın sevgilisiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşması, çiftin ilişkisini ilk kez açık şekilde gözler önüne serdi. Paylaşımlara Yaren Güldiken'in kalp emojisiyle karşılık vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Öte yandan dizinin yeni sezonu öncesinde kadroda önemli bir değişiklik yaşandı. Uzak Şehir'de Şahin Albora karakterini canlandıran Alper Çankaya'nın kendi isteğiyle projeye veda ettiği öğrenildi.

Başarılı oyuncunun yeni dönemde Netflix için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisinde rol alacağı belirtildi.

PAKİZE DEVAM EDİYOR

Pakize karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Yaren Güldiken ise Uzak Şehir'in yeni sezonunda ekran yolculuğunu sürdürecek. Böylece çiftin kariyer yolları farklı projelerde devam edecek olsa da, sezon finalinin ardından ortaya çıkan aşkları magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.