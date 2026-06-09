Birlikteliklerini kısa süre önce duyuran Ali Öner ile Zeynep Atılgan, soluğu Bodrum'da aldı. Güvercinlik'te bir plajda görüntülenen çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir süre şezlonglarında güneşlenen ikili daha sonra serinlemek için denize girdi. Denizde vakit geçiren çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.
Deniz sonrası yeniden şezlonglarına dönen Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın birbirlerinden bir an olsun ayrılmadıkları görüldü. Öner'in sevgilisine olan ilgisi de dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini doğrulayan çift, böylece ilk aşk tatillerinde görüntülenmiş oldu.
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NİŞANI ATTI YENİ BİR SAYFA AÇTI
Öte yandan Ali Öner'in Livanur Aydın ile dizi başlamadan önce nişanlı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada iddialar öyle bir noktaya geldi ki Öner'in Zeynep Atılgan ile beraberliğinden dolayı nişanı attığı söylenmişti. Jet hızıyla açıklama yapan Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söyledi.
Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etti. Aydın, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda" dedi.
Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etti. Aydın, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda" dedi.
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