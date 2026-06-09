Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etti. Aydın, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda" dedi.