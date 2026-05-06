Akın Akınözü ile Melis Uzunoğlu, Kenan Doğulu konserinde ilişkilerini ilan ettikten sonra aşklarını artık gizlemiyor. Mutlu bir birliktelik yaşadığı bilinen çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekti.

NAZAR BONCUĞU EMOJİSİ YOLLADI

İlişkinin ilan edilmesinin ardından ilk romantik paylaşım Melis Uzunoğlu’ndan geldi. Uzunoğlu, sosyal medya hesabından Akın Akınözü ile birlikte düğünde çekilen fotoğrafları paylaştı.

Kısa sürede magazin gündemine oturan karelere Akın Akınözü de kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin paylaşımının altına nazar boncuğu emojisi ekleyerek ilişkisinde ilk kez bu kadar net bir adım attı.





YORUMLAR HAVADA UÇUŞTU

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Akın Akınözü’nün bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Birbirlerine çok yakışmışlar” ve “Akın sonunda mutluluğu buldu” gibi yorumlar yaptı.





Melis Uzunoğlu’nun Yeditepe Üniversitesi mezunu olduğu biliniyor. Ayrıca moda alanında tasarımcılık yapmaktadır.