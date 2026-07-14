Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Murat Pilevneli'nin hem özel hayatında hem de iş yaşamında zorlu bir süreçten geçtiği iddia edildi. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Aralık 2024'te evlendiği üçüncü eşi Senem Pilevneli, oğulları Can'ı da yanına alarak evi terk etti. Ayrıca yatırımcısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından galerisine verilen desteğin sona erdiği öne sürüldü.

GALERİSİNDE KİRALIK İLANI YAZIYOR

Türkiye sanat piyasasının önde gelen galericilerinden Murat Pilevneli, bu kez özel hayatı ve iş yaşamıyla gündemde.

Habere göre, Dolapdere'deki Murat Pilevneli Galerisi'nin üzerinde yer alan "kiralık" ilanının arkasında yatırımcıyla yaşanan anlaşmazlık bulunuyor. Yatırımcının desteğini çekmesinin ardından galerinin faaliyetlerini durdurduğu ve kapısına kilit vurulduğu iddia edildi.

EŞİNİN EVİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Özel hayatında da hareketli günler yaşadığı öne sürülen Pilevneli'nin, Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla evlendiği Senem Pilevneli'nin oğulları Can'ı da alarak evi terk ettiği belirtildi.

Murat Pilevneli, 2001 yılında kurduğu sanat galerisine 2010'da Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcı'yı ortak etmiş, daha sonra ortaklarıyla yollarını ayırarak hisselerini devretmişti. 2017'de kendi adını taşıyan yeni galeriyi kuran Pilevneli'nin galerisinin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

Murat Pilevneli cephesinden iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.