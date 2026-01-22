İlişkilerde en büyük korku şüphesiz ihanettir. "Acaba sadık mı?" sorusu herkesin aklını kurcalar. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar var ki, onların kitabında aldatmak yazmaz.

Astro Talk'un analizine göre, doğuştan gelen karakterleri gereği partnerine "ölümüne bağlı" olan ve sadakatten asla ödün vermeyen 5 burç şunlar:

1. KOÇ:

Genellikle fevri bilinirler ama konu aşk olunca Koçlar dünyanın en sadık savaşçılarına dönüşür. Maceracı ruhlarının altında, sevdikleri insanı koruma içgüdüsü yatar. Partnerinin mutluluğu için sadece sadık kalmaz, gerekirse dünyayı karşılarına alırlar.

2. BOĞA:

İstikrarın sembolü Boğa için sadakat bir tercih değil, yaşam biçimidir. Birine bağlandıklarında o bağ kopmaz. Güvenilir ve tutarlı yapılarıyla bilinirler. Bir Boğa ile birlikteyseniz, fırtınalı günlerde bile sizi bırakmayacağından emin olabilirsiniz.

3. YENGEÇ:

Duygusal Liman Şefkatin timsali Yengeçler, ilişkilerde "aile" kavramını her şeyin üstünde tutar. Empati yetenekleri o kadar yüksektir ki, partnerlerini üzmektense kendilerini üzmeyi tercih ederler. Onların sadakati, size sundukları sarsılmaz duygusal güvenlikte saklıdır.

4. TERAZİ:

Denge ve Uyum Hayattaki amacı dengeyi bulmak olan Teraziler, ilişkide huzuru bozacak her türlü ihanetten kaçınır. Onlar için sadakat, uyumun anahtarıdır. Dürüstlüğe verdikleri önem sayesinde, arkanızdan iş çevirmeyen, şeffaf bir partner olurlar.

5. OĞLAK:

Ömürlük Yatırım Ciddiyetin burcu Oğlaklar, geçici heveslerin peşinden koşmaz. Bir ilişkiye başladıklarında bunu "uzun vadeli bir yatırım" olarak görürler. "İyi günde, kötü günde" sözünü en ciddiye alan burçtur. Görev bilinçleri, sadakatsizliği bir "karakter zayıflığı" olarak görmelerini sağlar.