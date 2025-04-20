Sosyal mühendislik saldırıları giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, hackerların yalnızca birkaç basit soruyla kullanıcıların şifrelerine ulaşabildiğini belirterek uyarıyor.

Dijital güvenlik alanındaki en büyük tehditlerden biri haline gelen sosyal mühendislik, şifreleri tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Siber saldırganlar, kullanıcıların kişisel bilgilerini sohbet, sosyal medya ya da sahte anketler yoluyla öğrenerek, karmaşık görünen şifreleri saniyeler içinde kırabiliyor. Özellikle “Doğum günün ne?”, “İlk evcil hayvanının adı neydi?”, “En sevdiğin film hangisi?” gibi masum görünen sorular, aslında siber dolandırıcılığın ilk adımı olabilir.

3 SORU YETERLİ OLABİLİYOR

Siber güvenlik uzmanları, en yaygın şifre kırma yöntemlerinden birinin kişisel bilgilerle yapılan tahminler olduğunu vurguluyor. Özellikle “123456”, “qwerty”, “doğum yılı + isim” gibi kombinasyonlar hâlâ milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Hackerlar ise bu tarz tahmin edilebilir şifreleri, ele geçirdikleri verilerle eşleştirerek kolayca kırabiliyor.

Güvenli Şifre İçin 5 Altın Kural

Tahmin edilebilir olmaktan kaçının: Ad, soyad, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler içermeyin.

Uzun ve karmaşık şifreler kullanın: Harf, rakam ve sembollerin kombinasyonunu tercih edin.

Her platform için farklı şifreler belirleyin: Aynı şifreyi tüm hesaplarda kullanmak, riski katlar.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif edin: SMS ya da uygulama üzerinden gelen doğrulama kodları, ek güvenlik sağlar.

Şifre yöneticisi kullanın: Karmaşık şifreleri hatırlamak yerine güvenilir bir şifre yöneticisine emanet edin.

YAPILAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Bir diğer tehlike ise sosyal medya paylaşımları. Kullanıcıların geçmiş gönderilerinde yer alan bilgiler, hackerlar için altın madeni niteliğinde. Örneğin, "İlk hayvanın ismini yaz, karakterini bul!" gibi eğlenceli testler, aslında şifre kurtarma sorularına yönelik veri toplayan kampanyalar olabilir.

“Şifremi Kim Ne Yapsın?” Demeyin

Kişisel hesaplara erişim, siber saldırganlar için sadece ilk adım. E-posta hesaplarından banka bilgilerine, özel fotoğraflardan kimlik bilgilerine kadar pek çok veri zincirleme şekilde ele geçirilebiliyor. Bu da kimlik hırsızlığından maddi zararlara kadar birçok riski beraberinde getiriyor.