1. Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)

Bir Akrep'e zarar verdiyseniz... geçmiş olsun! Akrep burcu, su grubunun en derin ve en karanlık temsilcisidir. İntikam duygusu bir mit değildir, Akrep için gerçekliktir. Zarar gördüğünde geri çekilir, plan yapar, zamanı geldiğinde ise öyle bir darbe indirir ki şaşırırsınız. Onun zekası, sabrı ve içgüdüsel radarları sayesinde ne zaman hamle yapacağını çok iyi bilir. Akrep’le savaşmak, bir denizaltıyla satranç oynamaya benzer: Nereden saldıracağı asla belli olmaz. En iyisi onunla iyi geçinmek.

2. Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)

Bir Oğlak susuyorsa, sizi listesine çoktan yazmıştır. Oğlak burçları kinci değildir ama haksızlığa uğradıklarında sessiz bir soğuk savaş başlatırlar. İtibarlarına gölge düşürmek mi? Onlar bunu telafi eder ama sizi toplum içinde nokta atışı hamlelerle zor durumda bırakırlar. Sabırları, mantıkları ve güçlü sosyal stratejileri ile intikamlarını bir CEO edasıyla alırlar. En tehlikeli yanı mı? Sizi affettiklerini düşünürsünüz ama aslında sadece size ihtiyaç duydukları için sizi yanında tutuyorlardır.

3. Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa sabırlıdır ama sabrı taşarsa, yer yerinden oynar! Boğa burçları genellikle sakin, huzurlu ve keyfine düşkündür. Ancak onları sinirlendirmek, bir volkanı harekete geçirmek gibidir. Sizi affetmiş gibi yapabilir ama bir gün hiç beklemediğiniz bir anda geçmişin hesabını önünüze koyar. Fiziksel dünyada köşeye sıkışan bir Boğa gibi savunmaya geçtiklerinde oldukça yıkıcı olabilirler. Bir Boğa ile düşman olmak, kendi sabrınızı test etmektir. Üstelik onlar kaybetmeyi hiç sevmezler.

4. Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)

Onun gözyaşları silah olabilir. Yengeç burcu duygusaldır ama bu onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine, duygularını silah gibi kullanma becerisine sahiptir. Sezgileriyle sizi en savunmasız noktanızdan yakalayabilir. Onlara yaptığınız kötülüğü unutmaz, sürekli yeniden yaşar ve en kırılgan anınızda geçmişi yüzünüze vurur. Bu pasif agresif gücün karşısında durmak kolay değildir. Yengeç’i üzerseniz, onun sizi “ağlatması” an meselesi olabilir.

5. Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bir Başak sizi hedef aldıysa zihniniz huzursuzluk içinde kalır. Başak burcu kusursuzluğu sever ama düşmanına karşı bu yeteneğini zekice kullanır. Kusurlarınızı, zayıf yönlerinizi, zaaflarınızı tek tek analiz eder ve sizi psikolojik olarak yıpratır. Bu burç fiziksel değil, zihinsel savaş verir. Sizi olduğunuz gibi görür, ama size bunu hissettirmeden sizi çözümlemeye devam eder. Kendinizi onun karşısında eksik hissetmeniz an meselesidir. Başak’ın hedefinde olmak, sürekli denetleniyormuş gibi hissetmek gibidir.