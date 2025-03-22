UEFA Avrupa Ligi’nden elenen, Süper Lig’de üst üste puan kayıpları yaşayan, Türkiye Kupası’nda da fair-play puanıyla turlayan Galatasaray’da büyük bir tedirginlik hakimdi. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile fark 4’e düşünce, şampiyonluk için dahi karamsar konuşmalar başlamıştı.

YÜKSELİŞİN TEMELI ANTALYA’DA ATILDI

Alanyaspor karşılaşması öncesi adeta seferberlik ilan edildi. Antalya’da üç günlük kampa giren Cimbom’da yeni transferlerin uyum süreci hızlandırıldı, takım ruhu ortaya çıktı. Ardından Kemerburgaz Tesisleri’ne geçildi. Burada izole bir ortam oluşurken, Florya’daki zemin problemleri sonrası yeni sahalarda antrenman kalitesi de arttı. Ödemelerdeki aksaklıklar giderildi, tüm primler hesaplara yatırıldı.

TÜM AKSAKLIKLAR TEK TEK GİDERİLDİ

Sakatlar da tek tek düzeliyordu. Yunus Akgün ve Alvaro Morata’nın yeniden ilk 11’e monte edilmesi Okan Buruk’un elini güçlendirdi. Muslera hayati kurtarışlarıyla eski günlerine döndü, şampiyonluk modunu açtı. Barış Alper, Torreira ve Davinson da formunu yükseltti. Son olarak sadece saha içine odaklanan Okan Buruk kritik maçlarda hata yapmadı, F.Bahçe ile farkın 7’ye çıkmasının mimarıydı.