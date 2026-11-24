İstanbul Sarıyer'de görüldüğü ihbar edilen aslanla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Uskumruköy Mahallesi'nde başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında ekipler, ormanlık alanı termal kameralı dronlar ve fotokapanlarla taradı.

İstanbul Valiliği, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını ve incelenen yeni görüntülerdeki hayvanın büyük bir kedi türü olmadığını duyurdu. Peki, Sarıyer'deki aslan yakalandı mı, aslanın sahibi kim? İşte konuya dair son gelişmeler...

Sarıyer'deki aslan bulundu mu? İstanbul Valiliği'nden kritik açıklama

İstanbul Valiliği, Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından başlatılan saha çalışmalarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Valilik, bölgede yürütülen kapsamlı taramalarda aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya ulaşılamadığını bildirdi.

Valilik açıklamasına göre süreç şu şekilde ilerledi:

• 22 Kasım 2026 akşamı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü ihbarı alındı.

• İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri bölgede koordineli arama başlattı.

• Ormanlık alan termal kameralı dronlarla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı; bölgeye yemleme yapılarak hareket sensörlü fotokapanlar yerleştirildi.

• 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

Valilik, vatandaşların can güvenliği için tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve yeni bir bilgi ulaşması halinde kontrollerin yeniden yapılacağını vurguladı.

Arama çalışmalarında son durum ne? Belgrad Ormanı kapatıldı

Aslan ihbarının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Uskumruköy'de bazı yollar trafiğe kapatılırken ekipler çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarının 23. saatinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri de güvenlik amacıyla araziye indi. Dişi olduğu değerlendirilen hayvanın canlı yakalanabilmesi için jandarma ve zabıta ekipleri sahada görev aldı.

Çalışmalar kapsamında Belgrad Ormanı araç ve yaya giriş çıkışlarına kapatılırken, Uskumruköy Mahalle Muhtarlığı kriz merkezi olarak kullanıldı.

Sarıyer'de görülen aslanın sahibi belli oldu mu?

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, hayvanın kime ait olduğuna ilişkin henüz bir tespit yapılamadığını açıkladı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermemesinin, hayvanın insanlar tarafından yetiştirilmiş olabileceği şüphesini doğurduğunu belirten Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda herkesin kafasında şu şüpheyi oluşturuyor, bu sanki birisi tarafından büyütülmüş bir aslan diye düşünülüyor. Ama bu kesin bilgi değil, böyle demek doğru değil. Sonuçta bu bir aslan ve tabii ki ne olursa olsun tehlikeli. Eğer yetiştirilmişse, bir sahibi varsa onun kendisi çıkıp 'benim bunun sahibi' demedikten sonra bizim onu bilme şansımız yok ya da bir ihbar olacak ki bileceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz, bu gördüğümüz hayvanı bulmaya çalışıyoruz."