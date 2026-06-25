YENİ sözleşme önerilen Mauro İcardi’den haber bekleyen Galatasaray’ın diğer taraftan da forvet arayışına devam ediyor. Victor Osimhen’e alternatif olabilecek kaliteli bir genç golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cimbom; Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland’da forma giyen Franculino için harekete geçti.

25 GOL KATKISI

YENI sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uyan 21 yaşındaki Gineli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro. Geçen sezon 34 resmi karşılaşmaya çıkan Franculino 22 gol atarken, 3 de asist yaptı. Benfica altyapısında yetişen 1.86’lık genç yetenek hava toplarında etkili.