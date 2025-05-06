Galatasaray, büyük bir futbol mucizesi olmazsa Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe’ye şampiyonluk sayısında atacağı fark; yeni bir tarihi rekoru ortaya çıkaracak. 25. lig şampiyonluğunu kazanacak olan Aslan, 19 şampiyonluğu olan takipçisi Fenerbahçe’ye 6 fark atacak. Süper Lig tarihinde ilk kez böyle bir farkı eline geçirecek olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987 sezonunda Fener’in 5 şampiyonluk (11-6) gerisindeydi.

13'TE EŞİTLENDİ

1998-1999’da iki ezeli rakip arasında şampiyonluk sayısı 13’le eşitlendi. O tarihten bu yana Cimbom, bu sezona kadar 11 kez ligde mutlu sona ulaşıp, hegemonya kurdu. 2014-2015’te 4. yıldızı takan Galatasaray, şimdi 5. yıldıza yaklaştı. Fenerbahçe, o sezondan beri 19 lig şampiyonluğunda kaldı. 5 şampiyonluk geriden gelerek tarih yazan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Türk futbolunda bir ilki daha başarmış olacak.