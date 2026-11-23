RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'de Çorum FK'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada üç gol atan Bertuğ Yıldırım, maçın ardından Sarıyer'deki aslan ihbarıyla ilgili konuştu. Yıldırım, takım kampındayken evinin yakınında aslan görüldüğü haberini aldığını ve jandarmayı aradığını anlattı.

"ASLAN BİZİM EVİN ORADAYMIŞ"

Kendisine gelen telefona ilk başta inanamadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizimle birlikte çalışan hanımefendi aslanı kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Ben de hemen arayıp jandarma ekipleriyle konuştum ve 'Aslan bizim evin oradaymış' diyerek ihbarda bulundum." Yayımlanan görüntülerin evinin güvenlik kamerasına ait olduğunu da belirten futbolcu, "Çıkan görüntüler de bizim evin kamera kaydı olan görüntüler. Öyle de ilginç bir anımız oldu. Eve dönünce belki ben de aslanı ararım." sözleriyle espri yaptı.

İstanbul Valiliği ise yaptığı duyuruda ' görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.' ifadelerini kullandı.