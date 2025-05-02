Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla bitirmeye çok yakın olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne dev bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Gündeminin 1 numarasında kaleci transferi olan sarı-kırmızılıların hedefinde iki dünya yıldızı var. Fernando Muslera’yla sezon sonunda yolları ayıracak olan Cimbom, Manchester City’den Ederson ve Liverpool’un yıldız kalecisi Alisson isimlerini listeye dahil etti.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Teknik Direktör Okan Buruk’un “Topu oyuna sokarken isabetli paslar yapabilen bir kaleci olsun” talebini dikkate alan yönetim, Brezilyalı iki yıldız kaleciden birini transfer etmeyi hedefliyor. Ederson’un City’den ayrılma ihtimali var. Bu nedenle 31 yaşındaki kaleci, daha ön planda. 32 yaşındaki Alisson’un transferi zor gözükse de sarı-kırmızılılar tüm şartları zorlayacak.