Süper Lig’in 31. haftası Karadeniz’de açılacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada; Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Namağlup ünvanını Beşiktaş maçında kaybeden, son 10 resmi müsabakada 4 galibiyet alabilen Cimbom, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.
BEKTE KIM OYNAYACAK?
Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımda sağ bek krizi patlak verdi. Kaan Ayhan ve Jelert sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Frankowski de kırmızı kart cezalısı. Teknk Direktör Okan Buruk’un Sallai’yi bu pozisyona çekmesi bekleniyor. Bir ihtimal Carlos Cuesta da defansın sağında oynayabilir. Bu arada Kerem Demirbay da İstanbul’da bırakıldı.