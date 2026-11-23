İstanbul Sarıyer'de ortaya çıkan aslanın kime ait olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada bazı isimler gündeme geldi. Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, canlı yayına bağlanarak aslanın sahibine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslan, bölgede paniğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın yakalanması için ekipler seferber olurken, aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu tartışılmaya başlandı.

MUHTARDAN ASLANIN SAHİBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, sosyal medyada aslanın sahibi olduğu öne sürülen bazı isimlere ilişkin iddiaları yalanladı.

Programın moderatörü Fulya Öztürk, bazı isimlerin sosyal medyada gündeme geldiğini ancak bunları açıklamanın doğru olmayacağını belirtti. Bunun üzerine konuşan Üst, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Dediğiniz ismi anladım ama onun yan sitesinde olduğu için beyefendi fotoğraflara yansımış durumda. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış haber yapılmasın. Bir dünya saçma sapan haberler yapılıyor şu an. Hiçbir isim yok."

Muhtarın açıklamasıyla sosyal medyada gündeme gelen isimlere ilişkin iddialar yalanlanırken, aslanın gerçek sahibinin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

ASLANIN BULUNDUĞU BÖLGE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, aslanın yakalanması için yürütülen çalışmalarda hayvanın bulunduğu yerin tespit edildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de bölgenin belirlendiğini ve aslanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Jandarma, emniyet, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Termal kameralı dronlarla takip edilen aslanın, veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalanması planlanıyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise aslanın tavukların yanından geçmesine rağmen hayvanlara zarar vermediğini belirtti. Aksu, bu durumun aslanın insanlar tarafından yetiştirilmiş olabileceğine işaret ettiğini ifade etti.

Aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu soruları ise henüz yanıt bulmadı.