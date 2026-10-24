Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada yargılama sürüyor. Sanıklar hakkındaki beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davanın üçüncü duruşması, 27 Ekim Salı günü Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, sosyal medya hesabından duruşmaya katılım çağrısında bulundu. Dernek, "Aslı Baş ne düştü, ne atladı" ifadelerini kullandığı paylaşımda, olayın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığını savundu. Delillerin karartıldığını ve tanıkların dinlenmediğini öne süren dernek, Baş'ın ölümünün intihar denilerek örtbas edilmek istendiğini iddia etti.

SİLİNEN MESAJLAR İÇİN RAPOR KARARI

Davanın 4 Haziran'daki ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılmasına karar vermişti. Yazıda olayla bağlantılı cep telefonunun marka ve modelinin belirtilmesi, SIM kart ve telefondan silinen mesajların geri getirilmesine yönelik bir rapor hazırlanıp hazırlanmadığının sorulması kararlaştırılmıştı. Kurumdan olumlu yanıt gelmesi halinde duruşma günü beklenmeden bilirkişi raporu alınacağı belirtilmişti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Baş ailesinin avukatı İbrahim Ataş, Aslı Baş'ın ölmeden önce gönderdiği son mesajın HTS kayıtlarında göründüğünü ancak telefondan silindiğini belirterek bu mesajın geri getirilmesini istediklerini söylemişti. Mevcut teknolojinin buna elverişli olduğunu savunan Ataş, bilirkişi raporunda mesajın geri getirilip getirilemeyeceğine ilişkin açıklama bulunmadığını ifade etmişti.

YARGITAY BERAAT KARARLARINI BOZDU

Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda sanıklar beraat etmiş, karar istinaf tarafından da onanmıştı. Baş'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı temyiz etmişti.

Yargıtay, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozmuş, dosyayı yeniden Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.