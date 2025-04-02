Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ederken, önce Maltepe Mitingi düzenlendi, ardından bir günlük boykot kararı alındı.

Bugün tüm gün sürecek olan boykot kararına karşılık AKP'li birçok ismin yanı sıra bakanlardan da peş peşe açıklamalar geldi.

Son olarak; eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın boykot karşıtı açıklamaları iktidara yakın medyada geniş yer buldu.

Baykal şunları kaydetti:

"HÜKÜMET TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKIYOR"

"Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var.

Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken;

Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet

Soğukkanlılıkla Türkiyeye sahip çıkıyor,

ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor.

Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı.

Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız."

YANDAŞ MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Baykal'ın sözlerine vatandaşlardan yoğun tepki gelirken iktidara yakın medyada geniş yer buldu.

AKP'ye açık desteğini açıklayan Baykal, İBB'ye yönelik operasyona da destek olmuş, paylaşımları şimdilerde boykot listesinde bulunan gazete ve televizyonlarca manşetlere taşınmıştı.