Son iki yılda geçirdiği operasyonlarla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı. Bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, dokuzuncu ameliyatı öncesinde kendisine kilo vermesinin söylendiğini açıkladı.

ZORLU SAĞLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği operasyon sırasında yaşanan komplikasyon nedeniyle uzun ve zorlu bir tedavi sürecine girmişti.

Oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda ameliyat sırasında bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle yeniden ameliyat olduğunu anlatmıştı. Yaşadığı sürecin ardından birden fazla kez operasyon geçiren Bekiroğlu, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

9. KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAK

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son yıllarda sık sık hastanede tedavi gören Bekiroğlu, şimdi de yeni bir operasyon için hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, 9'uncu ameliyatı öncesinde doktorlarının kendisine kilo vermesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

“KİLO VER ÖYLE GEL”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslı Bekiroğlu, “9'uncu ameliyatım öncesi 9 kilo vermem gerekiyor” dedi.

Oyuncu, doktorlarının kendisine, “Bana ameliyat öncesi 9 kilo vermemi söylediler. Kilo ver öyle gel” dediğini aktardı.

Bekiroğlu'nun daha önceki açıklamalarında, uzun süren tedavi sürecinde kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını söylediği de biliniyor.