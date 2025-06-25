

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı.

Meslektaşı Furkan Rıza Demirel'den 2.5 ay önce ayrılan Bekiroğlu, Bebek sahilinde rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

Günay ile yürüyüş yapan Aslı Bekiroğlu, kameraları fark edince gülümseyerek poz verdi.

Bekiroğlu, erkek arkadaşıyla birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

Üç hafta önce bağırsaklarından 9 saat süren bir ameliyat geçiren Aslı Bekiroğlu'nun belindeki korse ise dikkat çekti. Oyuncu, sağlık durumunu iyi olduğunu ifade etti.

"HER TÜRLÜ FANTEZİYE AÇIĞIM" DEMİŞTİ

Aslı Bekiroğlu katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çekmiş ve "Abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diye yanıtlayınca epey konuşulmuştu.