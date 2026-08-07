Son dönemde sağlık problemleriyle gündemde olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatında ciddi komplikasyonlar yaşadığı için son iki yılda sekiz kez ameliyat oldu. Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9. ameliyat olacağını duyurarak hayranlarını üzdü.

BİR AMELİYAT DAHA ÇIKTI

Son dönemde sağlık problemleriyle gündemde olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatında ciddi bir komplikasyon yaşadığı için 8 kez ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından sık sık sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte hayvanları sevmeye giden Bekiroğlu, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" diyerek bir ameliyat daha olacağını duyurdu.