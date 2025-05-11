12 Kasım 2022'de sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirdi.

Instagram hesabından zaman zaman kızı ve eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Enver, bu kez doğum gününde verdiği pozları paylaştı.

41 yaşına basan oyuncu "Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle" ifadelerini kullandı.

"DESPOT BİR ANNE DEĞİLİM"

Öte yandan, Aslı Enver geçen günlerde katıldığı bir etkinlikle annelik hakkında konuşmuştu.

Enver "Artık karakteri iyice belirginleşti. Çok komik bir tip. Eğlendiriyor bizi çok... Bence benim çocukluğuma benziyor belki de şimdiki haline benziyor. O yüzden kimin kucağındaysa biraz ona benziyor" demişti.

"Anne olmak çok deli bir sorumluluk ama çok keyifli. Çok mutlu bir dönemdeyim" diyen Enver'e nasıl bir anne olduğu sorulmuştu.

Oyuncu "Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacak ileride ama bende o disiplin ve kurallar şu an yok. Onun dozu çok önemli. Çocuk biraz kural istiyor ama despot bir anne değilim diyeyim. Özgür alanını veriyorum ama mesela masanın üstüne çıkmasına da izin vermiyorum. Belirli rutinleri var, zaten çocuklar rutini seviyor" yanıtını vermişti.