Netflix'in dikkat çeken yerli yapımlarından "Enfes Bir Akşam", ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizinin yeni sezon çekimlerinde yaşanan erteleme kararı, sosyal medyada gündem oldu.

ÇEKİM TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Büyük izlenme başarısı yakalayan "Enfes Bir Akşam", Netflix tarafından en hızlı ikinci sezon onayı alan yapımlardan biri olmuştu. Dizinin yeni sezon çekimlerinin bu ay başlaması planlanırken, hazırlık süreci ve platformla devam eden görüşmeler nedeniyle takvim değişikliğine gidildi.

ÇEKİMLER 3 AY SÜREBİLİR

Çekimlerin ağustos ayının ikinci haftasında başlaması beklenen dizinin yeni sezonunda 8 bölüm yer alacak. Yapım ekibinin çekimleri yaklaşık 12 haftada tamamlamayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan dizide "Songül Bulut" karakterine hayat veren Dolunay Soysert'in yeni sezondaki hikâyesine yeni bir partnerin dahil olacağı belirtildi.

Çekim tarihindeki değişiklik ise dizinin takipçileri arasında tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, " İzleyici bu kadar da bekletilmez'', "İptal olmaz inşallah" gibi yorumlarla yaşanan gelişmeye tepki gösterdi.