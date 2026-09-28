Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak, ailesiyle birlikte Çekya'nın başkenti Prag'a taşınacaklarını duyurdu. İlaç sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Gökbudak, Aslı Enver ile 2022 yılında evlendi. Çiftin 2023 yılında bir kızları dünyaya geldi.

Gökbudak, taşınma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık üç yıl önce eşiyle Prag'a gittiklerini ve "Bir gün burası evimiz olabilir" dediğini hatırlatan Gökbudak, o dönemde bunun sadece bir düşünce olduğunu, iş planı ya da somut bir fırsat olmadığını belirtti.

PRAG'A TAŞINIYORLAR

Gökbudak, aradan geçen sürede şartların değiştiğini ve artık Prag'ın ailesiyle birlikte yeni yaşam merkezi olacağını açıkladı. Gökbudak, önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşeceklerini ifade etti.

YENİ GÖREVİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Gökbudak'ın yeni görevi, Çekya'daki sağlık sektörüne odaklanacak. Gökbudak, yeni rolünde hastaların ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına, aynı zamanda Çekya'daki sağlık sisteminin ihtiyaçlarına dikkat verecek.

17 yılı aşkın ilaç sektörü deneyimine sahip olan Gökbudak, kariyeri boyunca farklı ülkelerde ve bölgesel görevlerde bulundu.

ASLI ENVER'İN KARİYERİ NE OLACAK?

Ailenin Prag'a taşınmasıyla birlikte Aslı Enver'in kariyerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Enver'in oyunculuk çalışmalarını Prag'dan nasıl sürdüreceği ve Türkiye'deki projelerinin nasıl etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.