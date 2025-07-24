Aslı Kalaç, Milli Takım'ın Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi final (VNL) etabındaki çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda ettiği karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Japonya karşısında güzel mücadele ettiklerini dile getiren deneyimli orta oyuncu, "Sonucunun da güzel olmasını isterdik. Üzgünüz. Söylenecek pek bir şey yok. İki senedir çeyrek finalde karar setinde eleniyoruz. Bu yenilgiden ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzde FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası var. Milletler Ligi'nden ders çıkarıp orada daha iyi olmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.