'Gülümse Kaderine', 'Hercai', 'Uzaklarda Arama' gibi yapımlarda yer alan Aslı Samat yıllardır kilo vermeye uğraşıyordu.

2 yaşından beri kilo sorunu yaşayan ve defalarca fazla kilolarından kurtulmayı deneyen Samat, 12 yıl önce 'Duygusal yeme bozukluğu' teşhisi de alınca ameliyat olmaya karar verdi.

Ve "Ekranların tombul, sevimli kızı" geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrası sağlıklı da beslenerek tam 110 kilo vermeyi başardı.

"BİRİLERİ ARTIK BANA DA DİZİDE AŞIK OLABİLİYOR"

İnanılmaz değişimiyle ağızları açık bırakan Aslı Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çok daha rahatım, bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum, gelen roller bile değişti. Birileri artık bana da dizide aşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?"

"Mesele karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili."