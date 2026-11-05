Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, A Para'da yayınlanan Eğlence programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Turan, evliliklerinde kimin sözünün geçtiğinden eşinin kendisine duyduğu güvene kadar merak edilen pek çok konuya değindi. İlişkilerindeki tutkunun nedenini anlatırken geçmişte yaşadıkları ayrılıklardan ve tartışmalardan da söz etti.

“AYRI KALDIĞIMIZDA BİRBİRİMİZİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLIYORDUK”

Arda Turan'la ilişkilerindeki tutku ve enerjinin sırrını paylaşan Aslıhan Doğan Turan, geçmişte yaşadıkları ayrılık dönemlerinin birbirlerinin değerini daha iyi anlamalarını sağladığını söyledi.

Turan, “Biz ayrı kaldığımız zaman birbirimizin kıymetini daha çok anlıyorduk. Bence güzel bu kimya, tutku her şeyi güzel şey yapıyor yani dengeliyor bence” ifadelerini kullandı.

“ARADA KAVGANIN OLMASI LAZIM”

Evlilikte her zaman sakin olmanın iyi bir şey olmadığını dile getiren Turan, zaman zaman yaşanan tartışmaların ilişkiye farklı bir dinamizm kattığını belirtti. Geçmişte Arda Turan'la yaşadığı bir tartışmayı da anlatan ünlü isim, eşinin eve girmesini engellemek için site güvenliğini aradığını söyledi.

Turan, o anları şu sözlerle anlattı:

“Böyle inatlaşmalar oluyor, ben kapıyı açmıyordum. Site güvenliğini arayıp 'Arda giremez' demiştim. Böyle olmasa belki evliliğe gitmezdi. O kadar sakinlik iyi değildir, arada kavganın olması lazım.”

“HUZURLU VE MUTLU BİR EVİM VAR”

Çocuklarının dünyaya gelmesiyle aile hayatlarının daha da güçlendiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan, anne ve baba olmanın evliliklerine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, aile yaşantısından duyduğu memnuniyeti, “Biz anne ve baba olarak evliliğimizi çocuklarla beraber çok daha güzel bir noktaya taşıdık... Çok şükür huzurlu bir evim var, mutlu bir evim var” sözleriyle dile getirdi.

“KAFAMA GÖRE İŞ YAPMIYORUM”

Evliliklerinde kimin sözünün daha çok geçtiği sorusuna da yanıt veren Turan, kararları karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldıklarını belirtti.

“Biz o konularda birbirimizi dengeliyoruz. Bazı noktada onun lafı geçiyor, bazı noktada tabii ki benim lafım geçiyor. Herkes herkesin alanına saygılı. Ben her şeyi ona danışıyorum, kafama göre iş yapmıyorum” diyen Turan, eşinin de kendisine danışmadan hareket etmediğini anlattı.

“BENİM 'HAYIR' DEDİĞİM BİR ŞEYİ YAPMAZ”

Arda Turan'ın karar alırken kendisine danıştığını ve sezgilerine güvendiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan, eşinin onaylamadığı bir konuda adım atmadığını belirtti.

Turan, “O da aynı şekilde, bir şeyleri sonuçlayacağı zaman mutlaka bana sorar ve benim 'Hayır' dediğim bir şeye 'Evet' demez. Hislerime çok güveniyor benim, 6. hissimin çok kuvvetli olduğunu artık o da hemfikir. 'Sen ne dersen çıkıyor' falan diyor” ifadelerini kullandı.