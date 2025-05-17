

Son olarak 'Yalan' dizisinde yer alan Aslıhan Güner önceki gün reklam yüzü olduğu saç bakım markasının Kuruçeşme'de gerçekleşen lansmanına katıldı.

Saçını sigortalattığı haberlerine Güner, "İyi bir saçım var, bunun için Allah'a şükrediyorum. Maalesef setlerde çok müdahaleye maruz kalıyorum. En çok saç rengini değiştiren oyunculardan biriyim. Bir süre sonra sıkıntıya giriyor. Böyle bir şey düşünmedim ama şu an mantıklı hale geldi. Neden olmasın? Her kadın için saçı önemlidir" dedi.

Güner, "Proje için saçınızı kestirmeniz gerekirse yapar mısınız?" sorusuna ise "Tabii ki kestiririm. Oyuncu olarak dış görünüşümle ilgili bir şey değiştirmem gerekirse gerekeni yaparım. Öyle bir korkum yok" yanıtını verdi.

Bu arada oyuncuyu yalnız bırakmayan kız kardeşleri Yasemin ve Neslihan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"ÜÇÜZ GİBİYİZ"

Objektife kız kardeşleriyle poz veren Aslıhan Güner muhabirlere yaptığı açıklamada "Yasemin benden 5 yaş küçük. Neslihan'la da aramda 15 ay var. Biz üçüz gibiyiz. Birbirimize çok benziyoruz. Çok düşkünüm kardeşlerime. İkisi de benim için çok kıymetli" dedi.