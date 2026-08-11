Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi birçok yapımda rol alan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Oyuncu, yıllar içinde kalabalıklaşan takip listesini sadeleştireceğini duyurdu ve bu kararının nedenlerini takipçileriyle paylaştı.

“BU KİMDİ YA, BEN NİYE TAKİP EDİYORDUM?”

Sosyal medya hesaplarının yıllar içinde geçmişten kalan birçok bağlantıyla dolduğunu belirten Aslıhan Gürbüz, zaman zaman karşısına çıkan kişileri artık tanımadığını söyledi.

Oyuncu, “Yıllardır sosyal medya hesabı var. Yıllar evvel birbirimizi takip etmişiz” diyerek aradan geçen zaman içinde birçok kişiyle iletişimin koptuğunu anlattı.

Gürbüz, 15 yıldır görüşmediği kişilerin hâlâ takip listesinde bulunmasının kendisine anlamsız geldiğini belirterek, geçmişte paylaşımlarını beğendiği ancak artık takip etmekten keyif almadığı hesapların da bulunduğunu söyledi.

“EVİMİZDE FAZLA EŞYA OLMASI GİBİ”

Takip listesindeki kalabalığın kendisinde yarattığı hissi evde kullanılmayan eşyaların oluşturduğu ağırlığa benzeten Gürbüz, bu durumun kendisini boğduğunu ifade etti.

Oyuncu, artık kendisine keyif vermeyen, bir şey öğretmeyen veya fayda sağlamayan ve uzun süredir görüşmediği kişileri takipten çıkaracağını açıkladı.

“YENİLERE YER AÇILMASI LAZIM”

Kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Aslıhan Gürbüz, kimseyi kırmak istemediğini de özellikle belirtti.

Gürbüz, “Kimseyi incitmek istemem ama yenilere yer açılması lazım” diyerek dijital dünyasında da bir sadeleşmeye gideceğinin sinyalini verdi.

Oyuncu ayrıca sokakta karşılaşsa tanımayacağı kişileri ve arkadaşlarının farklı iş kolları için açtığı bazı hesapları da takipten çıkaracağını söyledi.

SOSYAL MEDYADA “TEMİZLİK” BAŞLATIYOR

Aslıhan Gürbüz’ün bu kararı, sosyal medyada yıllar içinde oluşan dijital kalabalığı azaltma isteği olarak dikkat çekti.

Oyuncu, hayatında artık yeri olmayan kişiler ve kendisine bir şey katmadığını düşündüğü hesaplarla arasındaki dijital bağı da sonlandırarak kendi ifadesiyle yeni şeylere yer açmaya hazırlanıyor.