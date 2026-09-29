Aslıhan Turanlı, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Taha Tatlıcı'dan gelen romantik evlilik teklifine "Evet" dedi. Oyuncu, sevgilisiyle çıktığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu özel anları takipçilerine gösterdi.
ROMANTİK TEKLİFE "EVET" DEDİ
Aslıhan Turanlı ile Taha Tatlıcı, ilişkilerini evlilik kararıyla bir adım ileri taşıdı. Turanlı, sevgilisinin romantik evlilik teklifini kabul etti.
Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin birlikte çıktığı yemekten kareler yer aldı. Turanlı'nın paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede ilgi gördü.
AŞKLARI BODRUM'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Aslıhan Turanlı ve Taha Tatlıcı, aşklarını ilk kez temmuz ayında Bodrum'da çıktıkları tekne tatilinde gözler önüne sermişti. O dönem birlikte görüntülenen çiftin ilişkisi böylece ortaya çıkmıştı.
Kısa süre önce başlayan ilişkide çift, şimdi ise evlilik kararıyla gündeme geldi.
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