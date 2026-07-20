Arkeoloji dünyasında bazen en büyük keşifler, bambaşka bir şey aranırken tesadüfen yapılır. Tam da böyle bir olay Florida’da yaşandı. Araştırmacılar, Amerikan İç Savaşı’ndan kalma bir savaş alanının izini sürerken, kendilerini yüzlerce yıl öncesine ait, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bir İspanyol misyonunun tam ortasında buldular.

BİR ALAN BEKLERKEN İSPANYOL MİRASINI BULDU

Chipley'deki günümüz Hard Labor Kilisesi'nin hemen altında yürütülen kazılarda, uzmanlar ezber bozan bir keşfe imza attı. Tarihçilerin yıllardır Marianna'nın batısında, Washington County sınırlarında bir yerlerde olduğunu bildiği ancak kesin konumunu bir türlü saptayamadığı San Carlos Misyonu nihayet gün yüzüne çıktı.

Tarihçi Dale Cox ve ekibinin kar amacı gütmeyen bir kuruluşun desteğiyle yürüttüğü çalışmalarda, bölgedeki toprak katmanlarından bir anda İspanyol dönemine ait eserler fışkırdı. Batı Florida'nın bu bölgesinde başka hiçbir İspanyol yerleşim kaydı bulunmadığı için araştırmacılar kayıp misyonu bulduklarından artık tamamen emin. Üstelik yeraltı radarlarıyla yapılan hassas taramalarda, bugüne kadar hiç dokunulmamış yirmi mezar yeri de tespit edildi.

Tarihi kayıtlara bakıldığında San Carlos Misyonu'nun geçmişi 1674 veya 1675 yıllarına, yani Amerika'nın Bağımsızlık Bildirgesi'nden yaklaşık yüz yıl öncesine dayanıyor. Tarihi kayıtlarda burası, geçmişte İspanyol rahiplerine karşı bölgedeki yerli halkın büyük bir başkaldırı başlattığı yer olarak biliniyor. Tarihçiler, zamanında bu misyon sınırları içinde yaklaşık iki yüz kişinin bir arada yaşadığını tahmin ediyor. Dolayısıyla bu bulgular, yüzyıllar önce bölgede tam olarak nelerin yaşandığına dair somut kanıtlar sunarak gelecekteki koruma çalışmalarına yön verecek.

YENİ HEDEF GİZEMLİ ŞAPELİ ORTAYA ÇIKARMAK

Devletten alınan elli bin dolarlık fon sayesinde projenin finansal ayağı çözüldü. Resmi evrak süreçlerinin tamamlanması ve havaların kazı için biraz daha serinlemesinin ardından çalışmalar daha da derinleşecek. Ekibin bir sonraki büyük hedefi, misyonun yönetim ve inanç merkezi olan ana şapelin kalıntılarına ulaşmak. Bulunan hem İspanyol hem de yerli Amerikan kültürüne ait ortak eserlerin, yakın zamanda yerel müzelerde ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

"Amerika'nın kuruluş hikayesi anlatılırken akla hep Hacılar ve Plymouth Kayası gelir. Ancak insanlar İspanyolların onlardan neredeyse iki yüz yıl önce burada olduğunu unutuyor. Bu topraklarda çok derin tarih katmanları var ve o çok eski günlere geri dönüp bakmak, geçmişi hatırlamak gerçekten çok önemli." — Dale Cox, Tarihçi.