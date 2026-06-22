Evcil dostlarımızla bağ kurmanın yollarını ararken genellikle onlara insani tepkilerle yaklaşıyoruz. Ancak Sussex Üniversitesi tarafından yapılan çığır açıcı bir araştırma, kedilerle iletişim kurmanın çok daha etkili ve "patice" bir yolu olduğunu kanıtladı. Kedilere dişlerimizi göstererek büyük bir tebessümle bakmak yerine, gözlerimizi yavaşça kısarak "yavaş göz kırpma" (slow blink) yöntemini kullanmak, aradaki buzları tamamen eritiyor.

KEDİ GÜLÜMSEMESİ NASIL YAPILIR?

Kedilerle vakit geçirenlerin aşina olduğu o yarı kapalı göz ifadesi, aslında onların dünyasında en büyük mutluluk ve güven belirtisidir. Bilim insanları, bu hareketi "kedi gülümsemesi" olarak tanımlıyor. İnsanların bu jesti taklit ederek kedilere yaklaşması ise aradaki güven bağını saniyeler içinde inşa edebiliyor.

Araştırma kapsamında yapılan deneylerde şu çarpıcı sonuçlar elde edildi:

Aynı Dilden Konuşmak: Sahipleri kendilerine bakarak gözlerini yavaşça kırptığında, kedilerin de aynı şekilde yavaşça göz kırparak karşılık verdiği görüldü.

Yabancılara Karşı Güven: Kediler, hiç tanımadıkları araştırmacılar düz bir şekilde kendilerine baktığında mesafeli kalırken; yavaşça göz kırpıp elini uzatan yabancılara çok daha hızlı güvendi ve onları koklamak için yaklaştı.

Bu çalışma, yavaş göz kırpma hareketinin insan-kedi iletişimindeki rolünü deneysel ve bilimsel olarak ortaya koyan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Peki, kediler bu hareketi neden bir dostluk mesajı olarak görüyor? Uzmanlara göre kediler, doğrudan ve kesintisiz dik dik bakışları bir tehdit veya meydan okuma olarak algılıyor. Gözleri yavaşça kapatıp açmak ise "Sana güveniyorum, benden zarar gelmez" mesajının sessiz bir ifadesi haline geliyor.

BU BİLGİ NEREDE İŞİMİZE YARAYACAK?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kedilerin birlikte yaşadıkları insanların duygusal durumlarına ve kişilik özelliklerine sandığımızdan çok daha fazla uyum sağladığını gösteriyor.

Bu sessiz iletişim dilinin çözülmesi, sadece evdeki dostlarımızla bağımızı güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda veteriner klinikleri, hayvan barınakları ve sokaktaki canlar gibi yoğun stres altındaki kedilerin sakinleştirilmesinde ve psikolojik sağlıklarının korunmasında kritik bir rol oynayacak.

Bir dahaki sefere bir kediyle göz göze geldiğinizde ona büyük bir kahkaha atmak yerine, gözlerinizi yavaşça kısıp birkaç saniye kapatmayı deneyin. Aranızdaki sessiz sohbetin nasıl başladığına şaşıracaksınız!