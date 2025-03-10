Uygun olmayan oturuş ve sürekli ayakta durmaktan kaynaklı olarak kötü bir omurgaya sahip olabiliyorsunuz. İleriki yaşlarda bu daha da sorunlu bir hal alabiliyor. Fakat sadece 1 dakikalık bir egzersizle bu sorundan kurtulmanız mümkün. Bu egzersiz uyku pozisyonunu da düzelmeye yardımcı.

Kötü duruş zamanlara omurgayı sıkıştırdığı için bu kısa boylu görünmemize de yol açabiliyor. Günlük yapacağınız basit bir egzersizle, hem duruşunuzu hem kısa boylu görünümünüzü ortadan kaldırabilirsiniz.

KISA GÖRÜNMENİZİN NEDENİ OMURGANIZ

Omurga bozukluğu boyun kısa görünmesine neden olmakla kalmayıp aynı zamanda boyun ağrısı ve sırt gibi rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Gerginlik ve sırt kasları zamanla zayıflar ve dik durmayı zorlaştırır.

DURUŞ VE BOYUNUZU 1 DAKİKALIK EGZERSİZLE DÜZELTME YÖNTEMİ

Omurgayı geren bu hareket, çekirdeği çalıştırır ve duruş kaslarını güçlendirir. Bu da vücudun doğal pozisyonunda düzelme sağlar. Yapmanız gerekenler ise şöyle:

Düz bir duvara sırınızı yaslayarak ayakta durun. Kalça, topuk ve kürek kemiklerinizin duvara değdiğinden emin olmalısınız. Ayaklarınızı, duvardan altı inç kadar uzak tutmalısınız.

Alt sırtınızı duvara bastırarak çekirdeğinizi çalıştırın. Kollarınızı ise omuz hizasına kaldırarak dirseklerinizi kale direği pozisyonuna benzer bir durumda 90 derece açıyla bükmelisiniz. Bilekler ve dirsekler duvarla temas halinde olmalıdır. Daha sonra kollarınızı yavaşta yukarı kaldırıp başlangıç pozisyonuna dönün.

Ve bu hareketi derin nefes eşliğinde bir dakika boyunca yapın. Zamanla duruşunuzdaki bozukluğun düzeldiğini hissedeceksiniz. Ayrıca boyunuzda uzun görünecek.