Antalya’nın dünyaca ünlü Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutacak tarihi bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kentin bugüne kadar varlığı bilinmeyen Doğu Nekropolisi'nin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

2 BİN 400 YILLIK SANDIK TİPİ MEZAR

Doğu surlarından antik tiyatroya doğru uzanan cadde üzerinde sürdürülen çalışmalarda, taş plakaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş sandık tipi bir mezar bulundu. Milattan önce 5'inci yüzyılın son çeyreği ile 4'üncü yüzyıl arasına tarihlendirilen mezarın, Aspendos'un bugüne kadar arkeolojik verilerle yeterince temsil edilemeyen Klasik Dönem'ine ilişkin en somut bulgulardan biri olduğu ifade edildi.

SİKKELERDEKİ DETAY "ASPENDOSLU GÜREŞÇİ"Yİ İŞARET EDİYOR

Tek bir kişiye ait olduğu belirlenen mezarda yapılan incelemeler, mezar sahibinin sporcu kimliğini ortaya koydu. Açıklamada, mezardan çıkarılan ve üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleri ile diğer eşyaların, defnedilen kişinin sporla ilişkili ve hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini gösterdiği belirtildi.

Bakan Ersoy, emeği geçen kazı ekiplerini ve bilim insanlarını tebrik ederek, Aspendos'un her yeni buluntuyla tarihin eksik sayfalarını tamamlamaya ve kültürel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğini vurguladı.