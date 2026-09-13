Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşanan trajik olayda, 27 yaşındaki bir kadın ile 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti.

Astana Polis Departmanı'nın verdiği bilgilere göre, kadın bir apartmanın 15. katındaki pencereden atlamış. Düşüş noktasında içerisinde 2 yaşındaki çocuğunun bulunduğu bir bebek arabası bulunuyordu.

Yüksekten düşen kadın doğrudan bebeğin bulunduğu arabaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerel basına yansıyan ilk haberlerde çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu aktarıldı. Daha sonra polis acı haberi duyurdu. 27 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki çocuk aldıkları ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK HABERLERDE 14. KAT DENİLMİŞTİ

Olayın hemen ardından bazı yerel haberlerde kadının 14. kattan düştüğü bilgisi yer aldı. Ancak Astana Polis Departmanı daha sonra yaptığı resmi açıklamada kadının 15. kattaki pencereden atladığını belirtti.

Polis, kadının düşerken içinde 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu bebek arabasının üzerine düştüğünü ve çocuğun aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayın yaşandığı bölgeye ilişkin ilk haberlerde, bebek arabasının apartmanın girişinin yakınında bulunduğu aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, 27 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan olay hakkında soruşturma başlattı.

Kadının neden atladığına ilişkin resmi makamlar tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın intihar olduğuna yönelik daha ileri bir motivasyon bilgisi kesinleşmiş değil. Polis, olayın tüm neden ve koşullarının belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini bildirdi.