Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Kış lastiği bulunmayan otobüs şoförü İbrahim Göçer'e 6 bin TL cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, otobüsleri tek tek durdurarak lastiklerin ölçümünü yaptı. Kış lastikleri standartlara uymayan sürücüler uyarıldı, kış lastiği olmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

"ÇOK GÜZEL YAPIYORLAR, SAĞ OLSUNLAR"

Şoför İbrahim Göçer, kendisine uygulanan cezanın ardından, "Denetimleri çok güzel yapıyorlar, halkın sağlığı ve vatandaşın can güvenliği için tedbir alıyorlar. Çok güzel yapıyorlar, sağ olsunlar" dedi.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartlarına göre 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor.