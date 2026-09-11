Aston Martin ve Brough Superior, uzun süredir devam eden iş birliğinde yeni bir aşamaya geçti. İki marka, daha önce yalnızca pist kullanımı için geliştirilen AMB 001 ve AMB 001 Pro modellerinin ardından, kamuya açık yollarda tescil edilerek kullanılabilen ilk motosikleti tanıttı.

AMB 002 Roadster adını alan model, mevcut bir motorun güncellenmesiyle değil, sıfırdan geliştirilen bir güç ünitesiyle donatıldı. Sıvı soğutmalı, 1.083 cc hacmindeki dört zamanlı V-Twin motor, 130 beygir güç ve 110 Nm tork üretiyor. Yaklaşık 190 kilogram ağırlığındaki motosiklette, ön ve arka akslar arasında 50:50 ağırlık dağılımı sağlanmasıyla güç-ağırlık oranı öne çıkıyor.

Ağırlığı azaltmak amacıyla özel olarak geliştirilen titanyum şasi, yaklaşık 5 kilogram ağırlığındayımış ve modelin temel teknik yapısını oluşturuyor. Ön tarafta geleneksel teleskopik çatal sistemi yerine Fior tipi çift salıncaklı süspansiyon mimarisi kullanıldı.

TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Yol kullanımı için geliştirilen AMB 002 Roadster'da, serideki önceki modellerden doğrudan alınan ana bir bileşenin bulunmadığı belirtildi. Tasarımda Aston Martin'in performans otomobillerinden tanıdık detaylara yer verildi. Havalandırma kanalları ve ön farlara doğru uzanan yan çizgiler, markanın otomobillerindeki tasarım anlayışını iki tekerlekli dünyaya taşıyor.

Çift oval egzoz çıkışlarında kullanılan ısı dağıtıcı kanatçıklar Vanquish ve DB12 S modellerinden ilham alırken, arka bölümdeki ince aydınlatma elemanları Vulcan ve Valkyrie modellerine gönderme yapıyor. El yapımı deri koltuklar ve anahtarsız giriş sistemi de motosikletin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

Modelin dünya genelinde 300 adetle sınırlı tutulacağı ve ilk müşteri teslimatlarının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı açıklandı.