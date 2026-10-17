Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, İngiliz ekibinin Oğuz Aydın'a ilgi gösterdiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; Aston Villa yöneticileri milli futbolcunun performansından etkilendi. Haberde, Oğuz Aydın'ın karşılaşmada sarı-lacivertliler adına sahanın en iyi ismi olduğu değerlendirmesine yer verildi. ''NE KADARA ALDINIZ?'' SORUSU Villa yöneticilerinin Fenerbahçeli idarecilere Oğuz Aydın için "Ne kadara aldınız?" sorusunu yönelttiği iddia edildi. Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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