İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, evinde Brentford'la 2-2 berabere kaldı.
Maçın 10. dakikasında Yegor Yarmoliuk'un golüyle geriye düşen Aston Villa, 2 dakika sonra Nicolas Jackson'la beraberliği yakaladı. Unai Emery'nin öğrencileri, 77'de John McGinn'le öne geçse de, 79'da Kristoffer Ajer'in golü maçın skorunu belirledi: 2-2! Bu sonuçla Aston Villa 5 puana yükselirken, Brentford puanını 10'a çıkardı.
SAKATLIK ŞOKU
Teknik direktör Unai Emery, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Emery, ilk yarı sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri hakkında bilgi verdi. Emery, "Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var" dedi. 24 yaşındaki sol bekin durumunun pazar günkü testlerden sonra netleşeceğini söyleyen Emery, oyuncunun Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtti.
FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.